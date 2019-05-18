شاهد.. كيف تفاعل نجم إيفرتون مع ضمه لقائمة البرازيل لكوبا أمريكا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لردة فعل البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون الإنجليزي، بعد اختياره ضمن القائمة النهائية لمنتخب بلاده، في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

وتسمر ريتشارليسون، مع مجموعة من أفراد عائلته أمام شاشة التلفاز، خلال إعلان تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قائمة "السيليساو"، استعدادا لخوض نهائيات بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل، خلال الفترة من الـ14 يونيو، ولغاية السابع من يوليو المقبلين.

وبمجرد سماع ريتشارليسون لاسمه، قفز فرحا، وارتمى في حضن أحد أقربائه، فيما تعالت أصوات بقية أفراد العائلة، ابتهاجا وانشراحا.

وشملت قائمة منتخب البرازيل لكوبا أمريكا، 23 لاعبا وهم كالتالي:

Os convocados da #SeleçãoBrasileira para a Copa América em um só lugar!



Saiba os detalhes >> https://t.co/YWMGXZTpXqpic.twitter.com/xbsjizG8cn — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 17 мая 2019 г.

في حراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كاسيو (كورنثيانز).

في خط الدفاع: داني ألفيش، تياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، فاغنر (كورينثيانز)، أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ميراندا (إنتر ميلان الإيطالي)، إيدر ميليتو (بورتو البرتغالي).

في خط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني)، فرناندينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أرثور وفيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)، آلان (نابولي الإيطالي).

في خط الهجوم: لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي)، نيمار (باريس سان جيرمان)، دافيد نيريش (أياكس أمستردام الهولندي)، ريتشارليسون (إيفرتون الإنجليزي)، روبيرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي)، غابرييل جيزوس (مانشستر سيتي الإنجليزي)، إيفرتون (غريميو).

المصدر: RT + تويتر