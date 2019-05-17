نشر الملاكم الأمريكي، فلويد مايويذر، عبر حسابه على "إنستغرام"، مقطع فيديو يعرض فيه مبلغا ضخما من الأموال تمثل في حزم كثيرة من الدولارات على طاولة أمامه، وهو منشغل بهاتفه الجوال.

وتوجه مايويذر، الذي لا يكل ولا يمل من التذكير بعشقه للمال، لمتابعيه بالسؤال: "برأيكم، كم هذا المبلغ؟"، بينما كانت عدسة الكاميرا ترصد حزم الدولارات أمامه على الطاولة.

وقدر متابعو الملاكم الأمريكي، الملقب بـ "Money"، المبلغ الذي أمامه على الطاولة بنحو مليون دولار.

يذكر أن فلويد مايويذر لم يتعرض لأي هزيمة في 50 نزالا خاضها خلال مسيرته الاحترافية.

وصعد الملاكم الأمريكي (42 عاما) آخر مرة إلى حلبة الملاكمة، في نهاية العام الماضي، وكان ذلك في نزال تجاري ضد بطل رياضة الكيك بوكسينغ في بلاده، تينشين ناسوكاوا، وأسقطه بالضربة الفنية القاضية خلال الجولة الأولى، ولم تدرج هذه المواجهة ضمن سجله الرسمي.

وألمح مايويذر حينها، إلى أنه سيجني من هذا النزال تسعة ملايين دولار، ما يعني أن كل دقيقة أمضاها على الحلبة، نال لقاءها 4.5 مليون دولار.

المصدر: وكالات