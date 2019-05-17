مفاجآت في قائمة منتخب البرازيل النهائية لـ "كوبا أمريكا 2019"

كشف المدير الفني لمنتخب البرازيل، تيتي، اليوم الجمعة، عن قائمة السيليساو، لخوض نهائيات بطولة "كوبا أمريكا 2019"، التي ستقام اعتبارا من 14 يونيو ولغاية 7 يوليو المقبلين، بالبرازيل.

وخلت قائمة منتخب السامبا من اسم ثنائي ريال مدريد، الظهير الأيسر مارسيلو، والجناح الشاب فينيسيوس جونيور.

وسيقود النجم نيمار منتخب السيليساو، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة القوية التي تعرض لها رفقة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، في شهر فبراير الماضي.

وفيما يلي قائمة البرازيل المؤلفة من 23 لاعبا لـ "كوبا أمريكا 2019":

- لحراسة لمرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كاسيو (كورنثيانز).

- لخط الدفاع: داني ألفيش، تياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جرمان)، فاغنر (كورينثيانز)، أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ميراندا (إنتر ميلان الإيطالي)، إيدر ميليتو (بورتو البرتغالي).

- لخط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فرناندينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أرثور وفيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)، آلان (نابولي الإيطالي).

- لخط الهجوم: لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي)، نيمار (باريس سان جرمان) إيفرتون (غريميو)، دافيد نيريش (أياكس أمستردام الهولندي)، ريتشارليسون (إيفرتون الإنجليزي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي)، غابرييل جيزوس (مانشستر سيتي الإنجليزي).

Os convocados da #SeleçãoBrasileira para a Copa América em um só lugar!



Saiba os detalhes >> https://t.co/YWMGXZTpXqpic.twitter.com/xbsjizG8cn — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 17 мая 2019 г.

وسيلعب منتخب البرازيل، الفائز باللقب 8 مرات، في الدور الأول من منافسات المجموعة الأولى، ضد كل من، بوليفيا، فنزويلا، والبيرو.

المصدر: "twitter/cbf_futebol"