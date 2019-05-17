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القديس كاسياس: "سأعلن بنفسي.. عندما يحين الوقت"

الرياضة

القديس كاسياس:
Reuters
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نفى حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي لكرة القدم، الإسباني إيكر كاسياس، الشائعات حول اعتزاله اللعبة، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تدريبات فريقه، في الأول من مايو الجاري.

وكتب القديس كاسياس تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، جاء فيها: "سيأتي اليوم عندما يتعين علي ترك كرة القدم. سأعلن ذلك بنفسي، عندما تأتي اللحظة المناسبة. أنا الآن ألزم الهدوء. قام الدكتور فيليب ماسيدو بإجراء فحص لي يوم أمس. كل شيء جيد جدا. هذا نبأ رائع أرغب في مشاركته معكم".

 

يذكر أن الحارس الإسباني أصيب بأزمة قلبية خلال تدريبات الفريق الصباحية، يوم 1 مايو الجاري، ونقل على الفور إلى مستشفى (CUF)، وخضع لعملية جراحية عاجلة.

ودافع إيكر كاسياس (37 عاما) عن ألوان ريال مدريد في الفترة من 1998 إلى 2015، وبعد ذلك انتقل إلى صفوف بورتو.

المصدر: RT 

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