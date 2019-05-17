نفى حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي لكرة القدم، الإسباني إيكر كاسياس، الشائعات حول اعتزاله اللعبة، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تدريبات فريقه، في الأول من مايو الجاري.

وكتب القديس كاسياس تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، جاء فيها: "سيأتي اليوم عندما يتعين علي ترك كرة القدم. سأعلن ذلك بنفسي، عندما تأتي اللحظة المناسبة. أنا الآن ألزم الهدوء. قام الدكتور فيليب ماسيدو بإجراء فحص لي يوم أمس. كل شيء جيد جدا. هذا نبأ رائع أرغب في مشاركته معكم".

Buenas a tod@s:

Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora tranquilidad. Ayer tuve revisión con el Dr.Filipe Macedo. Todo muy bien. Eso sí que es una gran noticia que quería compartir con todos! 💙👍🏼 — Iker Casillas (@IkerCasillas) 17 мая 2019 г.

يذكر أن الحارس الإسباني أصيب بأزمة قلبية خلال تدريبات الفريق الصباحية، يوم 1 مايو الجاري، ونقل على الفور إلى مستشفى (CUF)، وخضع لعملية جراحية عاجلة.

ودافع إيكر كاسياس (37 عاما) عن ألوان ريال مدريد في الفترة من 1998 إلى 2015، وبعد ذلك انتقل إلى صفوف بورتو.

المصدر: RT