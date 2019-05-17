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المايسترو فيدرر ينسحب من دورة روما بسبب الإصابة

الرياضة

المايسترو فيدرر ينسحب من دورة روما بسبب الإصابة
AFP Andreas SOLARO
المايسترو فيدرر ينسحب من دورة روما بسبب الإصابة
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انسحب السويسري روجر فيدرر المصنف ثالثا عالميا، قبيل خوضه مباراة الدور ربع النهائي من دورة روما للتنس، خامسة دورات الألف نقطة للماسترز، بسبب معاناته من إصابة في ساقه اليمنى.

ونقلت رابطة اللاعبين المحترفين عن فيدرر قوله "لست جاهزا مئة بالمئة على الصعيد البدني، وبعد مشاورات مع فريقي، قررت الانسحاب".

وتابع "أنا آسف لعدم تمكني من اللعب اليوم. لطالما كانت روما من المدن المفضلة لدي، وآمل بالعودة العام المقبل".

وقرر فيدرر المشاركة في دورة روما في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، بعد أن غاب عنها منذ عام 2016.

وخاض النجم السويسري، المصنف أولا عالميا سابقا، مباراتين في يوم واحد في العاصمة الإيطالية، فتغلب على البرتغالي جواو سوزا 6-4 و6-3، ثم لعب مباراة ماراثونية ضد الكرواتي بورنا تشوريتش، استمرت أكثر من ساعتين ونصف، وفاز بصعوبة 2-6 و6-4 و7-6.

وبانسحاب فيدرر، تأهل منافسه في ربع نهائي دورة روما، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مباشرة إلى نصف النهائي، حيث سيلتقي الفائز من مباراة الإسباني رافائيل نادال، ومواطنه فرناندو فرداسكو.

المصدر: وكالات

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