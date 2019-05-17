كشفت صحيفة "RMC Sport"، أن باريس سان جيرمان بطل الدوي الفرنسي لكرة القدم، غير مهتم بالتعاقد مع أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن سان جيرمان على دراية بأن الدولي الفرنسي يرغب بالبقاء في الدوري الإسباني، وحمل قميص نادي برشلونة.

🗣️ A source from PSG has told RMC SPORT's @mohamedbouhafsi [🥇] that Griezmann 'already is in Barcelona', and that the player 'isn't a priority for PSG, as they already have Mbappé and Neymar'. PSG want reinforcements in midfield and defense, which is where they're focusing. — Omar 🎙️ (@Blaugranagram) 16 мая 2019 г.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الباريسي، الذي يملك ترسانة من النجوم في خط هجومه، سيعطي الأولوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز صفوفه بمدافعين جدد، ولاعبين في خط الوسط.

وسيكون انسحاب سان جيرمان من الصراع على الظفر بخدمات غريزمان، بمثابة هدية لبرشلونة، الذي ربما ستصبح مهمته أسهل لضم الدولي الفرنسي، إن لم يدخل فريق آخر على الخط.

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وأعلن غريزمان قبل أيام رحيله عن أتلتيكو مدريد مع نهاية الموسم الحالي، لتظهر بعدها شائعات حول اجتماعه مع ممثلي سان جيرمان تمهيدا لضمه.

تجدر الإشارة إلى أن صاحب الـ 28 عاما، كان قريبا من الانضمام إلى برشلونة في العام الماضي، قبل أن يقرر الاستمرار مع "الروخي بلانكوس" والتوقيع على عقد جديد.

المصدر: matchtv.ru