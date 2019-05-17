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برشلونة يتلقى ضربتين موجعتين قبيل نهائي كأس ملك إسبانيا

الرياضة

برشلونة يتلقى ضربتين موجعتين قبيل نهائي كأس ملك إسبانيا
AFP and Dembele
برشلونة يتلقى ضربتين موجعتين قبيل نهائي كأس ملك إسبانيا
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تلقى نادي برشلونة أنباء سيئة، بإصابة حارسه الألماني تير شتيغن، وتأكيد غياب جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي عن مباراة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وقال نادي برشلونة في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر": "تير شتيغن يعاني من آلام في ركبته اليسرى، تطور حالته سيحسم موقفه من التواجد في نهائي كأس الملك".

أما ديمبيلي، فتأكد غيابه رسميا عن نهائي كأس ملك إسبانيا، بسبب إصابة في أوتار ركبته اليمنى، تعرض لها قبل أسبوعين في مباراة برشلونة وسلتا فيغو ضمن منافسات "الليغا".

برشلونة يتلقى ضربتين موجعتين قبيل نهائي كأس ملك إسبانيا
AFP

وتوقعت صحيفة "آس"، أن يغيب ديمبيلي عن الملاعب 20 يوما، وهو ما يعني عمليا نهاية موسم صاحب الـ22 عاما.

وستقام مواجهة برشلونة وفالنسيا في الـ25 من الشهر الجاري، وسيسعى الفريق الكتالوني، المتوج سلفا بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم، للفوز بمسابقة كأس الملك، لتحقيق الثنائية المحلية.

المصدر:soccernews.ru + فيسبوك

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