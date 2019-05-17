المغربي حمد الله يسجل رقمين تاريخيين في الدوري السعودي (فيديو)
واصل المغربي، عبد الرزاق حمد الله، كتابة التاريخ في الدوري السعودي لكرة القدم، بتسجيله هدفين في مباراة جمعت فريقه النصر وضيفه الباطن (2-1) أمس، في ختام مباريات المسابقة هذا الموسم.
وأصبح حمد الله بهذين الهدفين، أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي يسجل 34 هدفا في موسم واحد، محطما رقم حمزة إدريس، الذي سجل 33 هدفا لنادي الهلال، في موسم 1999/2000.
⚽ الهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 26— دوري بلس (@dawriplusksa) 16 мая 2019 г.
النصر 1 الباطن 0 #النصر_الباطن#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلسpic.twitter.com/IA4lLN4APy
⚽ الهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 57— دوري بلس (@dawriplusksa) 16 мая 2019 г.
النصر 2 الباطن 1 #النصر_الباطن#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلسpic.twitter.com/9XNASWhho7
كما بات المهاجم المغربي، أكثر لاعب يسجل في الجولات المتتالية في تاريخ مسابقة الدوري السعودي، بإحرازه 33 هدفا في 13 مباراة على التوالي.
أبطال #الدوري_السعودي موسم 2018-2019 🇸🇦🏆🎉#النصر 💙💛#النصر_بطل_دوري_محمد_بن_سلمان— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) 16 мая 2019 г.
📸 @SPLpic.twitter.com/GXKUjVrL1U
ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى 70 نقطة في الصدارة، ليتوج بطلا للدوري السعودي لهذا الموسم.
المصدر: وكالات