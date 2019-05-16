قام العداء الجامايكي المعتزل، الأسطورة يوسين بولت، بالترويج لعلامة تجارية جديدة من الدراجات الكهربائية التي تحمل اسمه، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

وكشف الشريك المؤسس لشركة "Bolt mobility" والبطل الأولمبي ثماني مرات "Usain Bolt"، عن الطراز الجديد من الدراجات الكهربائية في شوارع العاصمة الفرنسية، والذي تقول الشركة إنه تم تصميمه بتقنيات جديدة من خلال تطوير وتحسين الأمان والراحة والاستدامة بفضل البطاريات القابلة للتغيير، ومساند القدمين من أجل راحة أفضل.

وتتوفر في باريس نحو 15 ألف دراجة كهربائية، حسب الاحصاءات، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 40 ألفا بحلول نهاية العام.

المصدر: وكالات