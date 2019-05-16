أعيد انتخاب الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيسا لاتحاد كأس الخليج العربي لدورة انتخابية جديدة لمدة سنتين، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد.

وعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي، مساء اليوم الخميس، في فندق الفورسيزونز بالدوحة، وانتخب، جاسم الشكيلي، رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم لمنصب نائب رئيس الاتحاد، بحضور ممثلي اتحادات الدول التالية، قطر، الكويت، العراق، سلطنة عمان، واليمن، في حين غاب ممثلو اتحادات دول السعودية والإمارات والبحرين.

قطر تحتفظ برئاسة الاتحاد الخليجي لكرة القدم لولاية جديدة https://t.co/42Ted93YFEpic.twitter.com/Dj0DQiiHeo — بوابة الشرق (@alsharq_portal) 16 мая 2019 г.

وأكد الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي، جاسم الرميحي، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية، أن دولة قطر ستستضيف البطولة الخليجية الأبرز على مستوى المنتخبات، مشيرا إلى أن "بطولة (خليجي 24) ستقام بمشاركة 5 منتخبات بنظام الدوري من دور واحد، حتى في حال رفضت دول حصار قطر المشاركة في البطولة لكون النظام الأساسي يسمح بذلك".

وكان من المقرر أن تستضيف دولة قطر النسخة السابقة من كأس الخليج (خليجي 23)، لكنها تنازلت عن حقها في تنظيم البطولة لصالح دولة الكويت، وذلك احتفالا بقرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) رفع الإيقاف الدولي الذي كان مفروضا على الكرة الكويتية، في ديسمبر 2017.

وسمح ذلك التوافق بمشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في البطولة الإقليمية، التي عرفت تتويج "الأحمر" العُماني باللقب الخليجي، للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح.

ويحمل الأزرق الكويتي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، في حين توجت عُمان والإمارات باللقب في مناسبتين.

يذكر أن "كأس الخليج" تقام مرة واحدة كل عامين في دول الخليج العربي، وأقيمت أول نسخة منها في عام 1970 بالبحرين.

المصدر: "al-sharq"