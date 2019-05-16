مانشستر سيتي يرد بقوة على بيان "اليويفا" بشأن خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف

رفض مانشستر سيتي الإنجليزي، الاتهامات الموجهة إليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، بشأن قضية اللعب المالي النظيف، مؤكدا ثقة النادي في إيجابية التحقيقات في القضية.

ونشر "اليويفا" صباح اليوم الخميس، بيانا أكد فيه بشكل رسمي فتح تحقيق ضد السيتي المتهم بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، وأعلن أن نتائج التحقيق المفتوح بحق الفريق الإنجليزي، أرسلت إلى غرفة الحكم لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية الشائكة.

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ورد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين، على بيان "اليويفا" بشكل قوي، قائلا: "مانشستر سيتي يشعر بالضيق ولكنه ليس متفاجئا من تحويل الأمر للجنة المختصة في الاتحاد الأوروبي برئاسة يفيس ليتيرم".

ورفض السيتي الاتهامات الموجهة إليه، قائلا: "اتهام اللعب المالي النظيف غير صحيح، ولجنة الرقابة تتجاهل أدلة واضحة قدمها النادي للهيئة.. ونعتبر الإجراءات الأخيرة عدائية وغير مفهومة".

ووفقا لإجراءات الاتحاد الأوروبي، يمكن لغرفة الحكم رفض الدعوى، أو استبعاد مانشستر سيتي من المسابقات الأوروبية، أو اتخاذ إجراءات تأديبية، أو تطبيق، رفض أو تعديل قرار كبير المحققين.

المصدر: وكالات