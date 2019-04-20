شاهد.. إشارة "مبهمة" من رونالدو عقب الإقصاء من أبطال أوروبا

التقطت إحدى العدسات كريستيانو رونالدو وهو يقوم بتوجيه إحدى الإشارات الغامضة إلى الفريق والجهاز الفني في لقاء فريقه يوفنتوس مع أياكس أمستردام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد أن أطلق حكم المباراة صافرة النهاية والإعلان بشكل رسمي عن خروج "السيدة العجوز" من المسابقة، قام رونالدو مستخدما يده اليمنى بحركة باتجاه المدرب ماسيميليانو أليغري وبعض اللاعبين وصفها موقع "ميركاتو كالتشيو" بحركة مبهمة مفسرا إياها بأنه ربما قد يكون يوفنتوس قد افتقد الشجاعة الكافية للتأهل لنصف النهائي، بحسب الموقع.

وسيتعين على رونالدو الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، الاكتفاء بلقب وحيد (في الدوري المحلي) في موسمه الأول مع يوفنتوس بعد أن بخر أياكس آماله بلقب سادس في المسابقة الأوروبية الأهم حيث فاز فيها لأول مرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2008، وأربع مرات مع ريال مدريد الإسباني، ثلاث منها متتالية في المواسم الثلاثة الأخيرة.

ولم يكن النجم البرتغالي البالغ 34 عاما مرتاحا بعد الخروج على يد أياكس، والتزم الصمت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكن ثلاثيته في مرمى أتلتيكو مدريد وتحويل الخسارة 0-2 في ذهاب ثمن النهائي إلى بطاقة تأهل، ثم رأسيته في مرمى أياكس، كافية لتحقيق حلمه بلقب سادس.

وصرحت والدته دولوريس أفيرو بعد الخروج غير المتوقع: "قال لي أنه لا يصنع المعجزات. لقد كان حزينا، وكان يرغب ببلوغ النهائي، لكن هذا الأمر سيتحقق في الموسم المقبل".

المصدر: calciomercato.com