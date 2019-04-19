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الجابر يرد على تصريحات الأمير محمد بن فيصل

الرياضة

الجابر يرد على تصريحات الأمير محمد بن فيصل
samialjaber/Instagram
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أكد سامي الجابر نجم الكرة السعودية ورئيس الهلال سابقا على أن تصريحات الأمير محمد بن فيصل الرئيس الحالي للهلال عقب لقاء الفريق والنجم الساحلي التونسي ضده لن تفسد للود قضية.

وخسر الهلال نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم أمس، لصالح نظيره النجم الساحلي التونسي بهدفين لهدف واحد، في الوقت الذي خرج فيه رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل بتصريحات عقب اللقاء، تخللها هجوم على الجابر، الذي كان متواجدا في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، إذ قال: "سامي الجابر لم يحضر لدعم الفريق طوال الموسم.. يحضر مع مدربه السابق في المدرجات للاستعراض".

وقال الجابر في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر: "ما زاد من مرارة الخسارة هو ما تحدث عنه أخي الأمير محمد بن فيصل واستغرابه من تواجدي ضمن الجماهير ومطالبتي بالتواجد بالمعسكر بدلا من تواجدي في المدرج وله أقول، اعتدنا يا صديقي أن من يترك العمل داخل النادي يتجه ليكون مشجعا في المدرجات وهذا شرف وأسمى درجات الانتماء لهذا الكيان".

وأردف الدولي السعودي السابق: "تأكد يا عزيزي أنك إن احتجت تواجدي اليوم أو مستقبلا ستجدني أسبقك للحضور لمقر النادي والعمل معك لما فيه مصلحة الهلال، فلا شيء يمنع تواجدي إذا دعت الحاجة، ولكني أثق بأن من يعمل في النادي يحمل هم الفريق كما نحمله ويطمح للنجاح والتفوق كما يليق بالهلال".

المصدر: وكالات

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