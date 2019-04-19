أكد سامي الجابر نجم الكرة السعودية ورئيس الهلال سابقا على أن تصريحات الأمير محمد بن فيصل الرئيس الحالي للهلال عقب لقاء الفريق والنجم الساحلي التونسي ضده لن تفسد للود قضية.

وخسر الهلال نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم أمس، لصالح نظيره النجم الساحلي التونسي بهدفين لهدف واحد، في الوقت الذي خرج فيه رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل بتصريحات عقب اللقاء، تخللها هجوم على الجابر، الذي كان متواجدا في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، إذ قال: "سامي الجابر لم يحضر لدعم الفريق طوال الموسم.. يحضر مع مدربه السابق في المدرجات للاستعراض".

ما زاد من مرارة الخسارة هو ما تحدث به اخي الامير محمد بن فيصل و استغرابه من تواجدي ضمن الجماهير و مطالبتي بالتواجد بالمعسكر بدلاً من تواجدي من المدرج وله اقول اعتدنا يا صديقي ان من يترك العمل داخل النادي يتجه ليكون مشجعاً في المدرج وهذا شرف واسمى درجات الانتماء لهذا الكيان 5⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) 19 апреля 2019 г.

اجاهد نفسي للابتعاد عن التعليق في حال الانفعال والغضب قدر المستطاع وبالاخص عندما يتعلق الامر بالهلال الذي نعشقه ونسعى لرفعته واستمرار زعامته

لم يسبق لي ان علقت في لحظات الغضب الا وندمت لان التسرع و الانفعال لا يأتي بخير ابداً.1⃣#الهلال — سامي الجابر (@SamiAlJaber) 19 апреля 2019 г.

وقال الجابر في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر: "ما زاد من مرارة الخسارة هو ما تحدث عنه أخي الأمير محمد بن فيصل واستغرابه من تواجدي ضمن الجماهير ومطالبتي بالتواجد بالمعسكر بدلا من تواجدي في المدرج وله أقول، اعتدنا يا صديقي أن من يترك العمل داخل النادي يتجه ليكون مشجعا في المدرجات وهذا شرف وأسمى درجات الانتماء لهذا الكيان".

و تأكد يا عزيزي انك ان احتجت تواجدي اليوم أو مستقبلاً ستجدني اسبقك للحضور لمقر النادي والعمل معك لما فيه مصلحة الهلال فلا شئ يمنع تواجدي إذا دعت الحاجة ولكني اثق بإن من يعمل في النادي يحمل هم الفريق كما نحمله و يطمح بالنجاح والتفوق كما يليق بالهلال 6⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) 19 апреля 2019 г.

وأردف الدولي السعودي السابق: "تأكد يا عزيزي أنك إن احتجت تواجدي اليوم أو مستقبلا ستجدني أسبقك للحضور لمقر النادي والعمل معك لما فيه مصلحة الهلال، فلا شيء يمنع تواجدي إذا دعت الحاجة، ولكني أثق بأن من يعمل في النادي يحمل هم الفريق كما نحمله ويطمح للنجاح والتفوق كما يليق بالهلال".

خسر الهلال اللقب العربي ومعها خسر لقب كان سيجعله اكثر الاندية السعودية تحقيقاً للالقاب العربية ب 4 بطولات وظل متساوياً من الابطال ( الشباب - الاتحاد ) بثلاث القاب عربية بمختلف المسميات يليه الاتفاق ببطولتين والاهلي بلقب وحيد3️⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) 19 апреля 2019 г.

المصدر: وكالات