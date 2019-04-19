ريال مدريد يعثر أخيرا على خليفة بنزيما ولكن...!

ذكرت تقارير إعلامية أن ريال مدريد عثر أخيرا على خليفة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما المتذبذب المستوى، ويتعلق الأمر بالنجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب إنتراخت فرانكفورت الألماني.

وكشفت التقارير أن الريال تقدم بعرض فعلي إلى مسؤولي إنتراخت من أجل الحصول على خدمات اللاعب الصربي البالغ من العمر 21 عاما، إلا أنه تلقى ردا صادما برفض عرضه.

Reuters

وقدم الفريق الملكي عرضا قيمته 50 مليون يورو، إلا أنه فوجئ بطلب إنتراخت 30 مليونا إضافية فوق هذا المبلغ، حيث اشترط الحصول على 80 مليون يورو للاستغناء عن خدمات نجمه وهدافه الأول.

وسجل يوفيتش لفريقه خلال الموسم الحالي 25 هدفا في كافة المسابقات، وظل محل متابعة من برشلونة، وبايرن ميونخ، غير أن الريال يبقى الأوفر حظا لضمه.

Reuters

ونشأ يوفيتش بالنجم الأحمر في بلغراد ولعب في بنفيكا قبل أن ينتقل إلى إنتراخت فرانكفورت الذي ضمه بصفة نهائية، ورفع بند الشراء الذي يربطه ببنفيكا.

ويبحث فلورنتينو بيريز رئيس الريال، لإحداث ثورة في النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بضم لاعبين من العيار الثقيل، خاصة في الشق الهجومي، الذي يعتبر أكبر نقاط ضعف الفريق هذا الموسم، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعدم ثبات مستوى المهاجم بنزيما.

المصدر: وكالات