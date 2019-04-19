صدقت جميع توقعات الحساب الرسمي لنادي أياكس أمستردام الهولندي، لمباريات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر الحساب توقعاته في الثامن من الشهر الجاري، أي قبل يوم واحد من مباريات ذهاب الدور ربع النهائي، وتنبأ الحساب بتأهل أياكس، وتوتنهام، وليفربول، وبرشلونة إلى نصف النهائي، على حساب يوفنتوس، ومانشستر سيتي، وبورتو، ومانشستر يونايتد على الترتيب، وهو ما حصل فعلا.

وتنبأ الحساب أيضا بطرفي المباراة النهائية وبطل المسابقة، وتوقع أن يتأهل أياكس، وبرشلونة على حساب توتنهام، وليفربول، على أن يتوج الفريق الهولندي باللقب القاري.

المصدر: تويتر