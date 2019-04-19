الروسي مدفيديف يفجر مفاجأة مدوية في مونتي كارلو ويطيح بدجوكوفيتش
حقق الروسي دانييل مدفيديف مفاجأة كبرى في دورة مونتي كارلو، ثالث دورات الماسترز للتنس لهذا الموسم، بتغلبه على المصنف أولا عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش في ربع النهائي اليوم.
وحسم مدفيديف المصنف عاشرا، المباراة لصالحه بنتيجة 6-3، 4-6، و6-2، ليحرم الصربي من لقب ثالث في الدورة التي تستضيفها إمارة موناكو، ويثأر من خسارته أمامه في دور الـ16 لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع هذا العام في مدينة ملبورن، في طريق الصربي إلى إحراز اللقب.
MEDVEDEV MAGIC ✨@DaniilMedwed defeats the World No. 1 to move into the #RolexMCMasters semi-finals! 👏 #Tecnifibrepic.twitter.com/Rgvbin7cI4— ATP Tour (@ATP_Tour) 19 апреля 2019 г.
RELENTLESS 😲— ATP Tour (@ATP_Tour) 19 апреля 2019 г.
What a performance from @DaniilMedwed at the #RolexMCMasters 🙌
🎥: @TennisTV | #Tecnifibrepic.twitter.com/H0hiek16ky
ويلاقي الروسي في الدور نصف النهائي، الصربي الآخر دوشان لايوفيتش، الذي تأهل على حساب الإيطالي لورينتسو سونيغو، بفوزه عليه بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما ( 6-4 و7-5).
Familiar territory for 🇪🇸 @RafaelNadal— ATP Tour (@ATP_Tour) 19 апреля 2019 г.
🇦🇷 Guido Pella is playing in his first. | #RolexMCMasterspic.twitter.com/axejY5Okze
وسيكون رافائيل نادال المصنف ثانيا عالميا، وبطل الدورة في الأعوام الثلاثة الماضية، أمام فرصة مواصلة سعيه إلى اللقب الـ12 له في مونتي كارلو، عندما يلاقي الأرجنتيني غيدو بيا في ربع النهائي في وقت لاحق اليوم.
المصدر: أ ف ب