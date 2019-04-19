الروسي مدفيديف يفجر مفاجأة مدوية في مونتي كارلو ويطيح بدجوكوفيتش

حقق الروسي دانييل مدفيديف مفاجأة كبرى في دورة مونتي كارلو، ثالث دورات الماسترز للتنس لهذا الموسم، بتغلبه على المصنف أولا عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش في ربع النهائي اليوم.

وحسم مدفيديف المصنف عاشرا، المباراة لصالحه بنتيجة 6-3، 4-6، و6-2، ليحرم الصربي من لقب ثالث في الدورة التي تستضيفها إمارة موناكو، ويثأر من خسارته أمامه في دور الـ16 لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع هذا العام في مدينة ملبورن، في طريق الصربي إلى إحراز اللقب.

ويلاقي الروسي في الدور نصف النهائي، الصربي الآخر دوشان لايوفيتش، الذي تأهل على حساب الإيطالي لورينتسو سونيغو، بفوزه عليه بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما ( 6-4 و7-5).

وسيكون رافائيل نادال المصنف ثانيا عالميا، وبطل الدورة في الأعوام الثلاثة الماضية، أمام فرصة مواصلة سعيه إلى اللقب الـ12 له في مونتي كارلو، عندما يلاقي الأرجنتيني غيدو بيا في ربع النهائي في وقت لاحق اليوم.

المصدر: أ ف ب