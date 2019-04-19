صحيفة ماركا تكشف سر الورقة التي سقطت في "الكامب نو"

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية صورا لحارس برشلونة تير شتيغن وهو يلتقط ورقة صغيرة أثناء مواجهة فريقه لمانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا.

وكتب مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير تغييرات تكتيكية يريد إحداثها في تشكيلة الفريق، وأوصلها إلى المهاجم ماركوس راشفورد خلال اللعب.

سولشاير مدرب اليونايتد كتب ورقة لراشفورد فيها تعليمات راشفورد قراها ورماها حارس برشلونه شتيغن شالها وقراها 😅 pic.twitter.com/w7gmE0guTX — حساب رياضي (@abod_spoort) April 18, 2019

وبعد ذلك، سقط مدافع برشلونة جيرارد بيكيه بالقرب من مرمى فريقه أثناء المباراة، فاقترب منه راشفورد للاطمئنان عليه، ثم ألقى الورقة الصغيرة التي حصل عليها من مدربه على الأرض.

واقترب شتيغن فور ابتعاد راشفورد والتقط الورقة، وقرأ ما جاء فيها، لكنه لم يبد أي تأثر، قبل أن يعيد إلقاءها.

وذكر موقع صحيفة "ماركا"، أن الورقة تضمنت التغيير في التشكيلة، لتصبح 4-4-2، بدلا من 4-3-3.

قام سولشاير (مدرب اليونايتد) بإعطاء ورقة تعليمات للاعبه "ماركوس راشفورد" الذي أسقطها في الملعب بعد قراءتها، شتيغن كان يشعر بالملل أثناء المباراة، فقرر إشغال نفسه بقراءتها pic.twitter.com/uW6AjHxl0j — شبكة برشلونة العربية | ForçaBarça (@forcabarca_ar) April 18, 2019

وفاز برشلونة على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، ضمن مواجهات الإياب من دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل البارسا لمواجهة ليفربول في نصف النهائي.

المصدر: marca