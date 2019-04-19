السير فيرغسون يكشف الفائز بالدوري الإنجليزي

يتوقع السير أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

ولم تتبق سوى 4 جولات فقط على نهاية منافسات الدوري الإنجليزي، والسباق على أشده بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي للفوز باللقب.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة، بفارق نقطتين عن السيتي، لكن هذا الأخير يملك في جعبته مباراة مؤجلة أمام جاره وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، ستقام في الـ24 من الشهر الجاري، وهي المواجهة التي يعتقد فيرغسون أن نتيجتها ستصب في مصلحة "الريدز".

وكشف فيرغسون لمقربين أن "ليفربول سيفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لأن يونايتد قادر على الحصول على نقاط في مباراته ضد مانشستر سيتي".

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وتبدو حظوظ ليفربول أوفر للفوز بـ"البريمير ليغ" هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه منذ 1990، على اعتبار أن المباريات الأربع المتبقية للفريق في المسابقة سهلة على الورق. في المقابل، سيخوض مانشستر سيتي مواجهتين من العيار الثقيل، أمام مانشستر يونايتد، وتوتنهام الذي أخرجه قبل أيام من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: eurosport.ru