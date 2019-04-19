نهاية موسم صعب في "الليغا" رغم مضي برشلونة نحو الاحتفاظ باللقب

تبدو نهاية "الليغا" صعبة رغم مضي برشلونة بثبات نحو الاحتفاظ باللقب واعتلاء منصة التتويج للمرة الـ8 في آخر 11 عاما إذ لا تفصله سوى 9 نقاط عن مطارده ووصيفه أتلتيكو مدريد قبل 6 مراحل.

ويستضيف برشلونة (74 نقطة) السبت، ريال سوسييداد العاشر (41 نقطة) في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويحل أتلتيكو (65 نقطة) في اليوم ذاته ضيفا على إيبار الثالث عشر(40 نقطة).

ويتنافس قطبا العاصمة على المركز الثاني حيث يتقدم أتلتيكو بفارق 4 نقاط على جاره الملكي الذي يستضيف الأحد أتلتيك بلباو السابع (46 نقطة) في مباراة هي الأصعب في هذه المرحلة بالنسبة إلى رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وتتصارع ثلاثة فرق على البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، هي أشبيلية الرابع (52 نقطة) وخيتافي الخامس (51) وفالنسيا السادس (49).

وبإمكان كل من أتلتيك بلباو السابع وديبورتيفو ألافيس الثامن (45 نقطة)، وريال بيتيس التاسع (43) أن يحلم ببطاقة المشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وفي أسفل الترتيب، تتسابق سبعة فرق للهروب من شبح الهبوط، خمسة منها لا تفصل بينها سوى ثلاث نقاط.

المصدر: أ ف ب