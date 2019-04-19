للمرة الثانية.. شاهد كيف يحتفل فان ديك بهدف محمد صلاح قبل إحرازه!

سلطت جماهير ليفربول الإنجليزي، الضوء على رد فعل فيرغل فان ديك، مدافع "الريدز"، قبل هدف محمد صلاح بثوان في شباك بورتو (4-1) في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهر فان ديك وهو يحتفل بهدف صلاح، أثناء انطلاقة المصري تجاه المرمى، قبل أن يسجل بثلاث ثوان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها فان ديك عن فرحته بهدف لصلاح قبل إحرازه، حيث سبق واحتفل قبل هدف الدولي المصري في مرمى نيوكاسيل في مارس 2018.

ويستضيف برشلونة نادي ليفربول في الأول من الشهر المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن يتقابل الفريقان مجددا في الثامن من مايو المقبل في مباراة الإياب بليفربول.

المصدر: وكالات