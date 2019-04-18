تشيلسي يحجز مكانا في المربع الذهبي للدوري الأوروبي

حجز نادي تشيلسي مقعده في المربع الذهبي لمسابقة الدوري الأوروبي، عقب فوزه اليوم على ضيفه سلافيا براغ التشيكي 4-3، في إياب ربع نهائي المسابقة القارية.

وسجل رباعية "البلوز" كل من بيدرو رودريغيز (هدفين)، ومدافع سلافيا براغ سيمون ديلي بالخطأ في مرمى فريقه، وأوليفييه جيرو، في الدقائق (5، 27، 9 و17) على الترتيب، فيما أحرز ثلاثية سلافيا براغ، توماس سوتشيك، وبيتر سيفتشيك (هدفين)، في الدقائق (26، 52 و55) تواليا.

وكان لقاء الذهاب في براغ انتهى بفوز تشيلسي بهدف نظيف.

وسيواجه "البلوز" في الدور نصف النهائي، نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي تأهل على حساب بنفيكا البرتغالي.

المصدر: وكالات