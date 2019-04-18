فالنسيا يجدد فوزه على فياريال ويبلغ نصف نهائي "اليوروبا ليغ"
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lqlr
حجز فالنسيا بطاقة العبور إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "اليوروبا ليغ" اليوم، بعد تجديد فوزه على مواطنه فياريال (2-0) في إياب ربع النهائي.
ويدين فالنسيا بالفضل في فوزه اليوم لكل من مدافعه أنطونيو لاتوري غرويسو وقائده دانيال باريخو، اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين (14 و55).
18 апреля 2019 г.
18 апреля 2019 г.
وكان فريق "الخفافيش" فاز ذهابا على مضيفه فياريال (3-1).
وضرب فالنسيا موعدا مع أرسنال الإنجليزي في نصف النهائي.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)