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فالنسيا يجدد فوزه على فياريال ويبلغ نصف نهائي "اليوروبا ليغ"

الرياضة

فالنسيا يجدد فوزه على فياريال ويبلغ نصف نهائي
Reuters
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حجز فالنسيا بطاقة العبور إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "اليوروبا ليغ" اليوم، بعد تجديد فوزه على مواطنه فياريال (2-0) في إياب ربع النهائي.

ويدين فالنسيا بالفضل في فوزه اليوم لكل من مدافعه أنطونيو لاتوري غرويسو وقائده دانيال باريخو، اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين (14 و55).

وكان فريق "الخفافيش" فاز ذهابا على مضيفه فياريال (3-1).

وضرب فالنسيا موعدا مع أرسنال الإنجليزي في نصف النهائي. 

المصدر: وكالات
 

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