وثقت الكاميرات لحظة انفعال الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي لكرة القدم، وقيامه بحركة غير أخلاقية، بعد خسارة فريقه اليوم لقب البطولة العربية لصالح النجم الساحلي التونسي.

وفي حركة فتحت الأبواب مشرعة أمام سيل من التأويلات والتفسيرات والتخمينات، أشار الأمير محمد بن فيصل إلى موطئ قدمه بعد أجواء التتويج وخسارة فريقه كأس زايد للأندية الأبطال.

ولم يتضح أبدا ما المقصود بحركة رئيس النادي الأزرق توجيه ، وذهبت التفاسير في كل اتجاه، أغلبها راحت تضع سلفه سامي الجابر الذي تواجد في المدرجات لمتابعة أطوار مباراة الهلال والنجم الساحلي، التي احتضنها ملعب العين في الإمارات.

نطالب بشطب هذا الرئيس الذي أهان الأشقاء في تونس #اقاله_زوران_مهر_الدوريpic.twitter.com/qIA2rSVQsx — خالد (@khalid_FC0) 18 апреля 2019 г.

وهناك أصوات أخرى قالت إن حركة الأمير السعودي جاءت كرد فعل على صافرات الاستهجان التي أطلقتها ضده الجماهير التي احتشدت في المدرجات.

وهناك من ذهب للقول إنه يقصد التحكيم الذي ظل يتهمه بالوقوف ضد فريقه طوال الفترة الماضية في أكثر من مناسبة.

وعلى الرغم من الانتشار الواسع لفيديو حركة محمد بن فيصل، إلا أنه لا أحد يملك الإجابة عن سبب قيام الأمير السعودي بهذه الحركة ومن المقصود بها.

المصدر: وكالات