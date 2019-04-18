النجم الساحلي التونسي بطلا لكأس زايد للأندية الأبطال (فيديو)

توج النجم الساحلي التونسي بلقب كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية) لكرة القدم، عقب فوزه اليوم في المباراة النهائية على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف واحد.

وبادر الفريق التونسي إلى افتتاح باب التسجيل بحلول الدقيقة (30)، عن طريق كريم عريبي، إلا أن الفريق السعودي تمكن من إدراك التعادل من ضربة جزاء نفذها الفرنسي بافيتيمبي غوميز بنجاح في الدقيقة (65).

نهائي كأس زايد للأندية الأبطال العرب | الهلال 0 × 1 النجم الساحلي | هدف اول النجم الساحلي كريم عريبي 👏🏻👏🏻👏🏻 HD

تعليق : فارس عوض @farisf9pic.twitter.com/MLpXEOoepf — كأس زايد للأندية الأبطال العرب (@ArbGol) 18 апреля 2019 г.

نهائي كأس زايد للأندية الأبطال العرب | الهلال 1 × 1 النجم الساحلي | هدف اول الهلال التعادل غوميز

تعليق : فارس عوض @farisf9pic.twitter.com/vltPddQylH — كأس زايد للأندية الأبطال العرب (@ArbGol) 18 апреля 2019 г.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل محمد عبد الله المثناني هدفا قاتلا للنجم، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه الكأس الغالية.

المصدر: تويتر