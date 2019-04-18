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صلاح وميسي يزينان التشكيلة المثالية لدوري الأبطال

الرياضة

صلاح وميسي يزينان التشكيلة المثالية لدوري الأبطال
Reuters ANDREW BOYERS
صلاح وميسي يزينان التشكيلة المثالية لدوري الأبطال
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كشف حساب دوري أبطال أوروبا التشكيلة المثالية لمباريات إياب ربع نهائي المسابقة، التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين، وأسفرت عن تأهل برشلونة وأياكس وتوتنهام وليفربول للمربع الذهبي.

وضمت التشكيلة المثالية 4 لاعبين من نادي ليفربول، وهم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرغيل فان ديك، والإنجليزي ألكسندر أرنولد، إضافة إلى ثلاثي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجوردي ألبا، والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وثلاثي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، والبلجيكي كيفين دي بروين، ورحيم ستيرلينغ، وجناح توتنهام الإنجليزي، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

المصدر: UCL

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