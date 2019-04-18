أعلن أسطورة حراسة المرمى في كرة القدم المصرية عصام الحضري، انضمام ابنته شدوى التي تلعب بمركز "مهاجم صريح" إلى فريق السيدات بنادي وادي دجلة.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورا لابنته أثناء تقديمها بقميص النادي المصري.

انضمام شدوى عصام الحضري للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي وادي دجلة برئاسة المهندس ماجد سامي والمهندس هاني فؤاد .. وتحت قيادة الكابتن القدير محمد كمال .

الف مبروك يا حبيبتي وبالتوفيق دايما يا رب ♥♥@MagedSamypic.twitter.com/2W1QVf5k9V — Essam El-Hadary (@ElHadary) 17 апреля 2019 г.

وأعلن قائد منتخب مصر السابق عن "انضمام شدوى عصام الحضري للفريق الأول لكرة القدم النسائي بنادي وادي دجلة برئاسة المهندس ماجد سامي، وتحت قيادة المدرب القدير محمد كمال".

ولعب الحضري لنادي وادي دجلة من قبل في فترتين الأولى بموسم 2013-2014، والثانية بين عامي 2015 و2017.

وحطم الحضري الملقب بـ"السد العالي"، خلال مونديال روسيا، والذي بلغ عمره 46 عاما الرقم القياسي لأكبر لاعب سنا يشارك في كأس العالم، والمسجل باسم الحارس السابق لمنتخب كولومبيا، فريد موندراغون، الذي شارك في مونديال 2014 وهو في سن 43 عاما وثلاثة أيام.

المصدر: twitter@ElHadary