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ابنة عصام الحضري تنضم لفريقه السابق بالدوري المصري

الرياضة

ابنة عصام الحضري تنضم لفريقه السابق بالدوري المصري
Reuters
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أعلن أسطورة حراسة المرمى في كرة القدم المصرية عصام الحضري، انضمام ابنته شدوى التي تلعب بمركز "مهاجم صريح" إلى فريق السيدات بنادي وادي دجلة.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورا لابنته أثناء تقديمها بقميص النادي المصري.

وأعلن قائد منتخب مصر السابق عن "انضمام شدوى عصام الحضري للفريق الأول لكرة القدم النسائي بنادي وادي دجلة برئاسة المهندس ماجد سامي، وتحت قيادة المدرب القدير محمد كمال".

ولعب الحضري لنادي وادي دجلة من قبل في فترتين الأولى بموسم 2013-2014، والثانية بين عامي 2015 و2017.

وحطم الحضري الملقب بـ"السد العالي"، خلال مونديال روسيا، والذي بلغ عمره  46 عاما الرقم القياسي لأكبر لاعب سنا يشارك في كأس العالم، والمسجل باسم الحارس السابق لمنتخب كولومبيا، فريد موندراغون، الذي شارك في مونديال 2014 وهو في سن 43 عاما وثلاثة أيام.

المصدر: twitter@ElHadary

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