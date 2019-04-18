بالصور.. ليفربول يكشف عن قميصه للموسم الجديد

أعلن ليفربول الإنجليزي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قميصه الجديد، الذي سيرتديه بدءا من الموسم المقبل 2019-2020.

وظهر الدولي المصري محمد صلاح والحارس البرازيلي أليسون بيكر والغيني نابي كيتا والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الحملة الدعائية للقميص الجديد.

وسيلاقي ليفربول الذي أقصى بورتو من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، برشلونة في الدور نصف النهائي، والذي فاز بدوره على مانشستر يونايتد إيابا بثلاثة أهداف دون مقابل.

المصدر: twitter@LFC