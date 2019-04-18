بالصور.. ليفربول يكشف عن قميصه للموسم الجديد
أعلن ليفربول الإنجليزي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قميصه الجديد، الذي سيرتديه بدءا من الموسم المقبل 2019-2020.
وظهر الدولي المصري محمد صلاح والحارس البرازيلي أليسون بيكر والغيني نابي كيتا والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الحملة الدعائية للقميص الجديد.
🔴 IT'S HERE! 🔴— Liverpool FC (@LFC) 18 апреля 2019 г.
Our new 2019/20 @NBFootball home kit 😍
Available to pre-order today 👉 https://t.co/kgZQ1SIzwR#LiveItpic.twitter.com/QWa4DqnajM
🔴🔴 REDS 🔴🔴— Liverpool FC (@LFC) 18 апреля 2019 г.
Our 2019/20 @NBFootball home kit has been revealed! 🙌#LiveItpic.twitter.com/PE8UUpXehd
وسيلاقي ليفربول الذي أقصى بورتو من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، برشلونة في الدور نصف النهائي، والذي فاز بدوره على مانشستر يونايتد إيابا بثلاثة أهداف دون مقابل.
المصدر: twitter@LFC