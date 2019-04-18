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تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الرياضة

تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
Reuters
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حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، مواعيد مباريات ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي ستجمع توتنهام وأياكس من جهة، وبرشلونة وليفربول من جهة أخرى.

وجاء البرنامج على الشكل التالي:

مباراتا الذهاب:

الثلاثاء 30 أبريل: توتنهام × أياكس
الأربعاء 1 مايو: برشلونة × ليفربول


مباراتا الإياب:

الثلاثاء 7 مايو: ليفربول × برشلونة

الأربعاء 8 مايو: أياكس × توتنهام


يذكر أن استاد واندا متروبوليتانو في مدريد سيستضيف المباراة النهائية في الأول من يونيو.

المصدر: uefa.com

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