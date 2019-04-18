شاهد فرحة مدوية لـ هاري كين "المصاب" بعد تأهل توتنهام الملحمي!
خطف النجم الإنكليزي هاري كين الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من غيابه عن مباراة فريقه توتنهام أمام مضيفه مانشستر سيتي، بعد الخسارة إيابا 4-3 والفوز ذهابا 1-0.
وبعد انتهاء المباراة وتأهل توتنهام لنصف نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، نشر هاري كين مقطعا مصورا له على حسابه الرسمي في تويتر، وقال "هيا بنا"، وكتب فوقه: "يا إلهي، أحبكم يا رفاق".
Omggg! I love you boys!!!! #COYS#UCLpic.twitter.com/S2Y9e5yY9N— Harry Kane (@HKane) 17 апреля 2019 г.
وجاءت المباراة جنونية من ثوانيها الأولى حتى الأخيرة، وشهدت تسجيل أربعة أهداف بالتساوي في الدقائق الـ11 الأولى، وانتهت بهدف ملغى في الدقيقة 90+3 لرحيم سترلينغ بداعي التسلل، كان كفيلا بمنح سيتي التأهل.
المصدر: تويتر