نشر نادي مانشستر سيتي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تغريدة "غريبة" أثارت الكثير من التساؤلات بعد الإقصاء المر أمام ضيفه توتنهام في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكتب على الموقع الرسمي لـ"مان سيتي" جملة غير مفهومة، حيث تضمنت التغريدة عددا من الأحرف غير المتناسقة (wfiuhefijvbeojefvno...)، والتي تشير إلى حالة الغضب التي انتابت كل مشجع للفريق بعد الخروج غير المتوقع من ربع نهائي "التشامبينزليغ".

wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw — Manchester City (@ManCity) 17 апреля 2019 г.

ووفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية فإن مرارة الإقصاء ظهرت في حساب مانشستر سيتي على تويتر، الذي نشر تغريدة "غير مفهومة"، مباشرة بعد إعلان الحكم صافرة نهاية المباراة.

وجاء هذا الإقصاء كالصاعقة على رأس بيب غوارديولا المدير الفني لـ"السيتيزنز" الذي لم ينجح في بلوغ دور الأربعة خلال 3 مواسم مع الفريق حتى الآن منذ عام 2016.

في المقابل، حقق توتنهام إنجازا تاريخيا وتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في 57 عاما.

ويستضيف سيتي منافسه توتنهام مرة أخرى في الدوري الإنجليزي يوم السبت، في مباراة "ثأرية" ضمن الأسبوع الـ35 حيث يتنافس السيتي مع ليفربول المتصدر بفارق نقطتين عنه على لقب "البريميرليغ".

المصدر: وكالات