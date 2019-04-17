لاتسيو يتغلب على أودينيزي ويشعل المنافسة على المركز الرابع في "الكالتشيو"
Reuters DANIELE MASCOLO
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أشعل نادي لاتسيو المنافسة على المركز الرابع في الدوري الإيطالي، بفوزه اليوم على ضيفه أودينيزي بهدفين دون رد، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ25 من الكالتشيو.
وأحرز ثنائية نسور لاتسيو، فيليبي كايسيدو، وساندرو رانيير مدافع أودينيزي بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقتين (22 و25).
وبهذه النتيجة، رفع لاتسيو رصيده إلى 52 نقطة، في المركز السابع في سلم ترتيب الدوري الإيطالي، وبات يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن ميلان، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل.
في المقابل، تجمد رصيد أودينيزي عند 32 نقطة في المرتبة الـ16.
المصدر: silatv
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