"الماتادور" نادال يبدأ مشواره بنجاح في دورة مونتي كارلو
احتاج المصنف ثانيا عالميا الإسباني رافائيل نادال، إلى 76 دقيقة فقط للفوز في مباراته الأولى في دورة مونتي كارلو للماسترز للتنس، وذلك على حساب مواطنه روبيرتو باوتيستا أغوت.
وتفوق نادال اليوم في الدور الثاني (أعفي من الأول) على باوتيستا أغوت بسهولة 6-1 و6-1، ليتأهل إلى الدور الثالث للدورة المتوج بلقبها 11 مرة، وتشكل انطلاق الموسم الترابي الذي يتسيده "الماتادور" دون منازع.
Rafa's rolling into R3 in Monte-Carlo 👊— ATP Tour (@ATP_Tour) 17 апреля 2019 г.
Will he win another @ROLEXMCMASTERS in 2019? 👇
🎥: @TennisTV | @RafaelNadalpic.twitter.com/6iXQEq61eS
ويخوض نادال المتوج بلقب مونتي كارلو في الأعوام الثلاثة الماضية، غمار دورته الأولى منذ انسحابه بسبب إصابة في الركبة من دورة إنديان ويلز الأمريكية منتصف مارس الماضي، قبل أن يخوض لقاء كان مرتقبا في نصف النهائي ضد السويسري روجر فيدرر.
Rafa's Rapid Reactions 😲— ATP Tour (@ATP_Tour) 17 апреля 2019 г.
Watch him LIVE on @TennisTV 👉 https://t.co/su5WN0F3ZO@RafaelNadal | #RolexMCMasterspic.twitter.com/ChLXEjIjNU
وفي أبرز مباريات اليوم في مونتي كارلو، تفوق الألماني ألكسندر زفيريف (21 عاما) على منافسه الشاب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (18 عاما) بنتيجة 6-1 و6-4.
المصدر: وكالات