نصيحة ميسي لزملائه للتتويج بدوري أبطال أوروبا

ساد إحساس كبير بالارتياح في برشلونة بعد أن نجح الفريق الكتالوني في تجاوز إخفاقاته السابقة في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وفاز أمس على مانشستر يونايتد (3-0).

ولكن قائد البارسا ليونيل ميسي ما زال ينتقد البداية المهزوزة لفريقه في المباريات.

وشن اليونايتد على مرمى برشلونة هجمتين في بداية مباراة إياب الدور ربع النهائي، قبل أن يمنح ميسي فريقه التقدم بهدفين من تسديدتين، ثم أضاف فيليب كوتينيو الهدف الثالث، ليحقق برشلونة فوزا مريحا بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

⚽ Robert Lewandowski has scored 8 goals in the Champions League. Only Leo Messi has more (10).#OnlyMessiHasMorepic.twitter.com/imrCdR9Kh8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 апреля 2019 г.

وقال ميسي للصحفيين: "لا يمكننا أن نبدأ أي مباراة في دوري أبطال أوروبا بمثل هذه الطريقة.. قلنا هذا من البداية. مررنا بتجربة أمام روما (خرج البارسا في العام الماضي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بشكل مفاجئ على يد روما)، ولا يمكن أن نجعل الأمور صعبة على أنفسنا، فخطأ واحد كفيل بإخراجنا من البطولة. علينا أن ندرك ذلك جيدا".

وتابع البرغوث: "لم نتأهل للدور قبل النهائي لثلاث سنوات، لكن لم تراودنا أي مشاعر سلبية. ندرك أن لدينا سجلا تهديفيا جيدا. نشعر بالسعادة لأننا تأهلنا للدور قبل النهائي ولكن يجب أن نواصل طريقنا".

ولم يتوج برشلونة بلقب البطولة الأوروبية الأبرز على مستوى الأندية منذ 2015، رغم هيمنته على البطولات المحلية في إسبانيا، بينما نجح الغريم التقليدي ريال مدريد في الفوز بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات في آخر ثلاث سنوات.

المصدر: رويترز