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الروسي مدفيديف يبلغ ثالث أدوار مونتي كارلو للتنس

الرياضة

الروسي مدفيديف يبلغ ثالث أدوار مونتي كارلو للتنس
Reuters Eric Gaillard
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث لبطولة مونتي كارلو الفرنسية لكرة المضرب، بتغلبه اليوم في الدور الثاني على المولدوفي رادو ألبوت بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن مدفيديف صاحب الـ23 عاما، من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-1 و6-2، خلال ساعة و10 دقائق.

وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 5 ملايين يورو، الفائز من مواجهة الكازاخي ميخائيل كوكوشكين واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

المصدر: rsport.ria.ru

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