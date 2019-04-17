الروسي مدفيديف يبلغ ثالث أدوار مونتي كارلو للتنس

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث لبطولة مونتي كارلو الفرنسية لكرة المضرب، بتغلبه اليوم في الدور الثاني على المولدوفي رادو ألبوت بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن مدفيديف صاحب الـ23 عاما، من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-1 و6-2، خلال ساعة و10 دقائق.

Tenth seed @DaniilMedwed improves to 19-6 on 2019 after a 6-1, 6-2 win over Radu Albot at the #RolexMCMasters. pic.twitter.com/vCQ4eSuXVI — ATP Tour (@ATP_Tour) April 17, 2019

وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 5 ملايين يورو، الفائز من مواجهة الكازاخي ميخائيل كوكوشكين واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

المصدر: rsport.ria.ru