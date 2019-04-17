أكد ماسيميليانو أليغري استمراره في مهامه على رأس الجهاز الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، على الرغم من خيبة الخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام.

وأقصي فريق "السيدة العجوز"، الذي يهيمن منذ أعوام على المنافسات المحلية في إيطاليا، من الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية أمس، بخسارته على أرضه إيابا 1-2، بعدما كان انتزع التعادل 1-1 في أمستردام الأسبوع الماضي.

وبذلك، فشل الفريق الإيطالي في محاولة جديدة للتتويج مرة ثالثة باللقب القاري (في عامي 1985 و1996)، رغم تعاقده في صيف 2018 مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.

وبعد الخسارة، قال أليغري: "التقيت الرئيس (أندريا أنييلي) قبل أيام وأبلغته أنني سأبقى في يوفنتوس. سأجلس مع الإدارة ونفكر في المستقبل".

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وتولى أليغري (51 عاما) تدريب يوفنتوس في صيف 2014 قادما من ميلان، وقاده إلى إحراز ثنائية الدوري والكأس المحليين أربع مرات متتالية.

ويحتاج اليوفي هذا الموسم إلى نقطة واحدة فقط لإحراز اللقب الثامن له تواليا في "سيري أ" (الدوري الإيطالي)، لكنه لا يزال يبحث عن مجد قاري طال انتظاره، لاسيما وأنه بلغ المباراة النهائية خمس مرات منذ تتويجه الأخير.

المصدر: وكالات