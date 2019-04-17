دجوكوفيتش يتأهل بصعوبة إلى ثالث أدوار مونتي كارلو (فيديو)

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا إلى الدور الثالث لبطولة مونتي كارلو لكرة المضرب، بفوزه الصعب على الألماني فيليب كولشرايبر بمجموعتين لواحدة.

وعانى دجوكوفيتش أمام كولشرايبر واحتاج إلى ساعتين و36 دقيقة للتغلب عليه بمجموعتين لواحدة، بواقع: 6-3 و4-6 و6-4 محققا فوزه الـ850 في مسيرته الاحترافية مقابل 178 خسارة.

وثأر الصربي لخسارته أمام الألماني بمجموعتين نظيفتين 4-6 و4-6 في الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز الأمريكية الشهر الماضي، وكانت الخسارة الأولى للصربي بعد 8 انتصارات متتالية بينها السبعة التي قادته إلى الظفر بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، مطلع العام الحالي.

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ويسعى دجوكوفيتش إلى اللقب الثالث في مونتي كارلو، بعد 2013 على حساب الإسباني رافائيل نادال، و2015 على حساب التشيكي توماس برديتش، وفي حال حقق ذلك سيعادل الرقم القياسي في عدد الألقاب في دورات الماسترز الموجود بحوزة الماتادور الإسباني نادال بـ33 لقبا.

ويلتقي دجوكوفيتش المتوج بـ73 لقبا في مسيرته الاحترافية بينها 15 في الغراند سلام، مع الفائز من مواجهة الأمريكي تايلور فريتز والأرجنتيني دييغو شفارتزمان.

المصدر: أ ف ب