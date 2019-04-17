فقدت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي أكثر من 20 بالمئة من قيمتها في بداية التداولات في بورصة ميلانو صباح اليوم، غداة إقصاء بطل إيطاليا عن الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعند الساعة 07:15 بتوقيت غرينيتش اليوم، سجلت أسهم يوفنتوس، تراجعا نسبته 20.92 بالمئة، ليبلغ سهر السهم 1.356 يورو.

وكان سهم السيدة العجوز قد حقق الاثنين، عشية مباراة الإياب ضد أياكس أمستردام الهولندي، سعرا قياسيا عند الإقفال بلغ 1.760 يورو، متفوقا على الرقم القياسي السابق (1.672 يورو) العائد إلى 19 سبتمبر 2018.

إقرأ المزيد

وأقصي يوفنتوس الذي يهيمن منذ أعوام على المنافسات المحلية في إيطاليا، من الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية بعد خسارته أمام أياكس أمس على أرضه 2-1، بعدما انتزع التعادل 1-1 في أمستردام الأسبوع الماضي.

ويأتي تراجع الأسهم اليوم بعد نحو شهر على ارتفاعها بنسبة مماثلة تقريبا، في أعقاب بلوغ فريق مدينة تورينو الدور ربع النهائي على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني، بالفوز إيابا بثلاثية نظيفة بفضل "هاتريك" البرتغالي كريستيانو رونالدو على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو، بعد الخسارة بهدفين دون رد ذهابا في مدريد.

إقرأ المزيد

وشكل قدوم رونالدو البالغ 34 عاما، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى يوفنتوس عاملا مؤثرا في أسعار أسهم النادي الإيطالي، إذ مكنه في أغسطس 2018 من رفع قيمته السوقية إلى أكثر من مليار يورو، وذلك للمرة الأولى منذ إدراجه في البورصة عام 2001.

وعلى سبيل المقارنة، كان سعر سهم يوفنتوس يتداول بحدود 0.6 يورو في منتصف العام 2018 (أي قبل انتقال رونالدو)، لكنه ارتفع إلى 1.8 يورو خلال جلسة تداول في 20 سبتمبر الماضي، قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى مستوياته قبل خسائر اليوم.

المصدر: أ ف ب