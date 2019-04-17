ألقت الشرطة البريطانية القبض على لاعب مانشستر يونايتد السابق نيكي بات، للاشتباه في تورطه بحادثة اعتداء.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأربعاء عن شرطة مانشستر الكبرى قولها: "تم الاتصال بالشرطة الساعة الثانية مساء أمس، لتقديم بلاغ حول الاعتداء على امرأة، في منزل بمنطقة برودواي".

Manchester United's head of academy Nicky Butt arrested after an alleged domestic incident | @MikeKeegan_DM and @Matt_Lawton_DMhttps://t.co/8rYvpmkGPzpic.twitter.com/AjOHtW98DV — MailOnline Sport (@MailSport) April 17, 2019

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وأضافت الصحيفة: "تعرضت امرأة لجرح صغير في يدها، ولا تحتاج للعلاج في المستشفى.. تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 44 عاما للاشتباه في اعتدائه، ويبقى رهن الاحتجاز على ذمة التحقيق".

ويشغل بات منصب مدير أكاديمية الشياطين الحمر حاليا، ولم يعلق اليونايتد على الحادثة حتى الآن.



ولعب بات 387 مباراة للشياطين الحمر، بين 1992 و2004، وفاز بلقب الدوري الممتاز 6 مرات، وكأس إنجلترا 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، ومثل المنتخب الإنجليزي في 39 مباراة دولية.

المصدر: وكالات