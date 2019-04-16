موقعة برشلونة واليونايتد.. التشكيلة الأساسية

كشف إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة وأولي شولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيلة فريقيهما لخوض المباراة التي ستجمع البارسا والشياطين الحمر اليوم في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وجاءت تشكيلة الفريقين على النحو التالي:

برشلونة

مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى: دي خيا

في خط الدفاع : جونز - سمولينغ - ليندلوف - أشلي يونغ.

في خط الوسط : ماكتوميناي - فريد - بوجبا - لينغارد.

في خط الهجوم : مارسيال - راشفورد.

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Here's your #MUFC side for tonight's #UCL tie... — Manchester United (@ManUtd) 16 апреля 2019 г.

المصدر: تويتر