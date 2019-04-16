قبيل نهائيات كأس إفريقيا.. تغييرات في الجهاز الإداري لـ"الكاف"

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم، إجراء تغييرات في أمانته العامة تشمل إقالة المصري عمر فهمي وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه.

وأشار الاتحاد في بيان نشره اليوم إلى أن لجنته التنفيذية التي اجتمعت في القاهرة في 11 و12 أبريل، اتخذت قرارات تتعلق بـ "إعادة هيكلة" إدارته، بما يشمل "إقالة الأمين العام عمر فهمي، ورحيل نائب الأمين العام المسؤول عن الإدارة والأمور المالية الصادق علاوي بالتراضي، وتعيين معاذ حاجي أمينا عاما".

وأوضح الاتحاد في بيانه أن حاجي "شخصية معروفة في عالم كرة القدم. خدم من قبل في عدة مهام في الاتحاد المغربي لكرة القدم، من بينها المدير الإداري للمنتخبات الوطنية والمنسق العام المسؤول عن العلاقات الدولية من 2014 إلى 2018".

وتأتي هذه التغييرات قبل أشهر من انطلاق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.

المصدر: وكالات