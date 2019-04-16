بعد استفسار ريال مدريد.. ليفربول يضع شرطه لرحيل نجمه

أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، وضعت شرطا تعجيزيا للموافقة على انتقال السنغالي ساديو ماني إلى صفوف ريال مدريد.

ووفقا لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد أرسل استفسارا إلى ليفربول، من أجل معرفة سعر ماني تمهيدا لضمه في الصيف المقبل.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ليفربول اشترط مبادلة مهاجمه السنغالي، بالنجم البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور، جناح نادي ريال مدريد، وهو الاقتراح الذي رفضه هذا الأخير.

An odd transfer story coming from Spain. 🤨



Real Madrid enquired about a price for Sadio Mané. Liverpool responded by asking the same for Vinicius Junior, but Real weren't willing to negotiate. Jürgen Klopp is said to be 'obsessed' with Vinicius Junior. [@elchiringuitotv] #LFCpic.twitter.com/InvuIDz793 — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) 16 апреля 2019 г.

ويعتبر فينيسيوس البالغ من العمر 18 عاما، من أفضل لاعبي ريال مدريد هذا الموسم، ويرشحه كثيرون ليكون أفضل خليفة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن النادي الملكي الصيف الماضي.

وانضم ماني لليفربول صيف عام 2016 قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 41 مليون يورو، وهو من أبرز لاعبي "الريدز" في الموسم الحالي، إذ سجل له 18 هدفا في الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي المسابقة.

تجدر الإشارة إلى أن ماني يرتبط بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف 2023.

المصدر: وكالات