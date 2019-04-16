تمنى الدولي المصري السابق أحمد شوبير، إصابة المغربي حكيم زياش نجم فريق أياكس أمستردام، وذلك قبل مشاركة هذا الأخير في مباراة فريقه الهامة أمام مضيفه يوفنتوس في دوري الأبطال.

وقال اللاعب الدولي المصري وحارس مرمى الأهلي سابقا خلال مشاركته في أحد البرامج الرياضية المصرية: "أتمنى إصابة حكيم زياش"، معللا ذلك بمساهمة الدولي المغربي في إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا بهدفيه في مباراتي الذهاب والإياب.

ويبدو أن شوبير كان يمزح، إذ عاد وأكد أن زياش لاعب كبير.

ويقدم النجم المغربي أداء رائعا هذا الموسم مع فريقه أياكس، وقاده لبلوغ ربع نهائي دوري الأبطال بعد الإطاحة بريال مدريد حامل اللقب في السنوات الثلاث الأخيرة (5-3) من الدور ثمن النهائي.

وتمني جماهير أياكس النفس بأن يواصل نجمها المغربي إبداعاته أمام الأندية الكبيرة، وقيادة الفريق لتجاوز يوفنتوس اليوم، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وسيكون زياش من أهم الأسماء التي سيعول عليها المنتخب المغربي للتتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في مصر الصيف المقبل، وأوقعت قرعة البطولة المغرب في مجموعة حديدية تضم منتخبات جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار، وناميبيا.

المصدر: يوتيوب