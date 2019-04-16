كشف موقع "Optа" لإحصائيات كرة القدم، أرقاما مثيرة لريال مدريد تحت قيادة مدربه الجديد- القديم زين الدين زيدان، وذلك بعد سقوط الفريق أمس في فخ التعادل (1-1) أمام ليغانيس في "الليغا".

وذكر الموقع أن شباك الريال تحت قيادة زيدان، استقبلت ما معدله 1.5 هدف في المباراة الواحدة، وهذا المعدل أعلى مما كان عليه الحال في عهد المدربين جولين لوبيتيغي، وسانتياغو سولاري، واللذين سبق لهما الإشراف على تدريب "الميرينغي" هذا الموسم قبل إقالتهما.

AFP

وأظهرت الإحصائيات أن شباك الريال اهتزت تحت قيادة لوبيتيغي بـ1.4 هدف في المباراة الواحدة كمعدل متوسط، بينما كان معدل سولاري الأفضل بين الثلاثة، إذ استقبلت شباك الميرينغي في عهده 1.05 هدف فقط في المباراة الواحدة.

واستنجد نادي ريال مدريد في الـ11 من مارس الماضي بزيدان لتدريبه لولاية ثانية، بعدما عانى الفريق الأمرين هذا الموسم، تحت إشراف سولاري وسلفه لوبيتيغي، وخرج منه خالي الوفاض.

المصدر: matchtv.ru