مدرب أياكس يتوعد السيدة العجوز بمصير ريال مدريد

أعرب إيريك تن هاج، مدرب أياكس أمستردام الهولندي عن ثقته في إمكانية تخطي يوفنتوس الإيطالي في المواجهة المرتقبة اليوم الثلاثاء ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأبدى تن هاج، ثقته بقدرة فريقه على خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة القارية على حساب يوفنتوس، الذي تعادل معه ذهابا 1-1، وتحقيق مفاجأة جديدة بعد الإطاحة بحامل اللقب، ريال مدريد من دور الـ16 للبطولة.

ETH ➖ 'We hebben een grens overwonnen, dat zullen we morgen nog een keer moeten gaan doen' #UCL#juvajapic.twitter.com/Nbb1gyw3Wm — AFC Ajax (@AFCAjax) April 15, 2019

وقال المدرب الهولندي، في مؤتمر صحفي عشية المباراة: "أشعر بالثقة بسبب طريقة اللعب، والتدريب. نحن أقوى الآن، ونظهر هذا في كل مباراة".

وتابع: "يوفنتوس هو المرشح خاصة بعد نتيجة أمستردام، لكن إذا لعبنا بشكل جيد يمكننا تخطي أي عقبة".

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وفي الوقت الذي يسعى فيه يوفنتوس لبلوغ نصف نهائي التشامبيونزليغ للمرة الثالثة في غضون 5 مواسم، لم يسجل أياكس اسمه في المربع الذهبي منذ موسم 1996-1997 حين أخفق في بلوغ نهائي البطولة على يد السيدة العجوز بالذات.

المصدر: وكالات