الروسي مدفيديف يبلغ ثاني أدوار مونتي كارلو

تأهل الروسي دانييل مدفيديف بسهولة إلى الدور الثاني لبطولة مونتي كارلو الفرنسية بكرة المضرب، بتغلبه في الدور الأول على البرتغالي جواو سوزا بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن مدفيديف البالغ 23 عاما، من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-1 و6-1، خلال 55 دقيقة فقط.

A great start for @DaniilMedwed! He opens his #rolexmcmasters campaign with a 6-1, 6-1 win over Joao Sousa in 55 minutes. 👏 pic.twitter.com/SpHlC9ObaP — ATP Tour (@ATP_Tour) April 15, 2019

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وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 5 ملايين يورو، المولدوفي رادو ألبوت الفائز بدوره على السلوفيني ألياز بيديني بمجموعتين نظيفتين بواقع: 7-4 و6-2.

المصدر: rsport.ria.ru