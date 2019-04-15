الهلال يتجاوز الأهلي ويضرب موعدا مع النجم في نهائي كأس زايد

تأهل نادي الهلال السعودي إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، عقب فوزه اليوم على مضيفه ومواطنه الأهلي، بركلات الترجيح (3-2) في إياب الدور نصف النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الإياب بهدف دون رد لمصلحة الأهلي، وهي نفس النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب لمصلحة الهلال، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، والتي ابتسمت للهلال وعبست في وجه الأهلي.

كأس زايد للأندية الأبطال العرب : الأهلي 1 × 0 الهلال | هدف المباراة + ركلات الترجيح HD



رسميا : تأهل الهلال السعودي الى النهائي لمواجهة النجم الساحلي التونسي pic.twitter.com/TuA37u6QOb — كأس زايد للأندية الأبطال العرب (@ArbGol) 15 апреля 2019 г.

وسيواجه الهلال في المباراة النهائية المقررة الخميس المقبل، النجم الساحلي التونسي الذي أطاح بالمريخ السوداني، بفوزه عليه بنتيجة (1-0)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

رسميًا : نهائي كأس زايد للأندية الأبطال العرب 2018/19

- الهلال السعودي × النجم الساحلي التونسي

- الخميس 18 أبريل

- بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات. — كأس زايد للأندية الأبطال العرب (@ArbGol) 15 апреля 2019 г.

المصدر: تويتر+ وكالات