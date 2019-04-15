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الهلال يتجاوز الأهلي ويضرب موعدا مع النجم في نهائي كأس زايد

الرياضة

الهلال يتجاوز الأهلي ويضرب موعدا مع النجم في نهائي كأس زايد
@Alhilal_FC/Twitter.com
الهلال يتجاوز الأهلي ويضرب موعدا مع النجم في نهائي كأس زايد
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تأهل نادي الهلال السعودي إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، عقب فوزه اليوم على مضيفه ومواطنه الأهلي، بركلات الترجيح (3-2) في إياب الدور نصف النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الإياب بهدف دون رد لمصلحة الأهلي، وهي نفس النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب لمصلحة الهلال، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، والتي ابتسمت للهلال وعبست في وجه الأهلي.

وسيواجه الهلال في المباراة النهائية المقررة الخميس المقبل، النجم الساحلي التونسي الذي أطاح بالمريخ السوداني، بفوزه عليه بنتيجة (1-0)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: تويتر+ وكالات

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