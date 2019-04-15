رونالدو والحرس القديم ليوفنتوس لإنجاز المهمة أمام شباب أياكس

سيشكل البرتغالي كريستيانو رونالدو رأس حربة الحرس القديم لفريق يوفنتوس الإيطالي، الذي سيواجه غدا ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهت مباراة الذهاب في أمستردام الأربعاء الماضي، بتعادل الفريقين 1-1.

ويملك يوفنتوس أفضلية التسجيل خارج أرضه بفضل هدف رونالدو، لكن تعادلهما في الذهاب يعكس صعوبة المهمة، ويعيد إلى الأذهان نتيجتي النهائي بينهما في نسختي 1973 عندما فاز أياكس 1-0 على ملعب النجم الأحمر في بلغراد، و1996 عندما فاز يوفنتوس بركلات الترجيح 4-2، بعد تعادلهما 1-1 على الملعب الأولمبي في روما.

ويبقى رونالدو (البالغ من العمر 34 عاما) السلاح الأهم بالنسبة لفريق "السيدة العجوز"، الذي اشتراه من ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو مع راتب سنوي يصل إلى 31 مليونا، بهدف المساهمة في إحراز الكأس ذات الأذنين، بعد أن حل اليوفي وصيفا للبطل سبع مرات (رقم قياسي)، آخرها عامي 2015 (خسر أمام برشلونة 1-3)، و2017 (خسر أمام ريال مدريد 1-4).

وعلى الطرف الآخر، يسعى أياكس الذي أحرز لقبه الثالث تواليا عام 1973 على حساب يوفنتوس قبل أن يتوج بالرابع الأخير عام 1995 بفوزه على ميلان الإيطالي (1-0)، للعودة بقوة في هذه المسابقة بفريق شاب، على الرغم من أن التأثير المالي لزعماء البطولة الهولندية هو أقل بكثير من المتاح لدى يوفنتوس.

ويبلغ متوسط أعمار القوة الضاربة في أياكس، والمتمثلة في الصربي تاديتش، والبرازيلي نيريس، والمغربي حكيم زياش، 22 عاما، وقد كانت فعالة جدا هذا الموسم.

وسيحاول يوفنتوس التأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في آخر خمسة مواسم، وأياكس للمرة الأولى منذ 1997، وصاحب الحظ السعيد منهما سيقابل الفائز من المواجهة الإنجليزية الخالصة بين توتنهام هوتسبر ومانشستر سيتي، اللذين سيلتقيان في الإياب بعد غد الأربعاء على ملعب الأخير، بعد فوز الأول ذهابا على ملعبه ذهابا (1-0).

المصدر: وكالات





