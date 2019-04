ريال مدريد يلعب يوم الاثنين في أسبوع دوري أبطال أوروبا!

⚪️ Real Madrid’s recent Champions League record:



Before Ronaldo:

04/05: R16

05/06: R16

06/07: R16

07/08: R16

08/09: R16



With Ronaldo:

09/10: R16

10/11: SF

11/12: SF

12/13: SF

13/14: W

14/15: SF

15/16: W

16/17: W

17/18: W



After Ronaldo:

18/19: R16 pic.twitter.com/VhoeMgyjCu