ريال مدريد يلعب يوم الاثنين في أسبوع دوري أبطال أوروبا!

يواجه نادي ريال مدريد مضيفه ليغانيس اليوم الاثنين، في المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني "الليغا"، في وقت ستكون فيه أنظار عشاق كرة القدم متجهة إلى مباريات دوري الأبطال.

ولم تعهد جماهير الريال على متابعة مباريات فريقها يوم الاثنين، في الأسبوع الذي تقام فيه مباريات دوري الأبطال، على اعتبار أن النادي الملكي تعود في السنوات الأخيرة على خوض مبارياته يومي السبت الأحد، ليكون على أتم الاستعداد لخوض مواجهاته في الأدوار الإقصائية لـ"التشامبيونز ليغ".

لكن خروج الفريق المبكر هذا الموسم من مسابقة دوري الأبطال، بخسارته في دور ثمن النهائي أمام أياكس أمستردام (3-5) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، دفع رابطة "الليغا" إلى جدولة مباراته أمام ليغانيس اليوم الاثنين.

وهذه المرة الأولى التي يفشل فيه الريال في بلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا على الأقل منذ موسم 2010/2011، علما بأنه توج بلقب المسابقة الأغلى في القارة العجوز 4 مرات في آخر خمس سنوات، بينها ثلاثة ألقاب متتالية في آخر ثلاث سنوات.

⚪️ Real Madrid’s recent Champions League record:



Before Ronaldo:

04/05: R16

05/06: R16

06/07: R16

07/08: R16

08/09: R16



With Ronaldo:

09/10: R16

10/11: SF

11/12: SF

12/13: SF

13/14: W

14/15: SF

15/16: W

16/17: W

17/18: W



After Ronaldo:

18/19: R16 pic.twitter.com/VhoeMgyjCu — ODDSbible (@ODDSbible) 6 марта 2019 г.

مواجهة الريال وليغانيس الليلة ستكون مباراة تحصيل حاصل للفريق الملكي، الذي تبدو حظوظه في الفوز بلقب "الليغا" هذا الموسم شبه معدومة، إذ يتخلف بفارق 14 نقطة عن المتصدر، غريمه التقليدي برشلونة، قبل 7 جولات من نهاية منافسات الدوري.

وستقام غدا الثلاثاء مواجهتان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، هما مباراة يوفنتوس وضيفه أياكس أمستردام، ولقاء برشلونة ومانشستر يونايتد، فيما يلعب بعد غد الأربعاء، مانشستر سيتي مع توتنهام، وبورتو ضد ليفربول ضمن منافسات الدور ذاته.

المصدر: RT