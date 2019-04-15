هل ظلم حسنية أغادير أمام الزمالك؟ (فيديو)

شهدت مباراة الزمالك المصري وضيفه حسنية أغادير المغربي التي أقيمت أمس ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية جدلا تحكيميا كبيرا، بعد إلغاء هدف "صحيح" للفريق المغربي.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والنتيجة تشير إلى تقدم الزمالك بهدف نظيف، سدد أحد لاعبي الحسنية كرة داخل منطقة الجزاء، تخطت خط مرمى حارس الزمالك، لكن الحكم الأنغولي مارتينز دي كارفاليو، الذي أدار اللقاء، رفض احتساب الهدف، على الرغم من اعتراض لاعبي الفريق المغربي بشدة على تلك اللقطة.

والمثير أنه مباشرة بعد رفض احتساب هذا الهدف، الذي كان سيقلب موازين المباراة رأسا على عقب، سجل الزمالك الهدف الثاني من هجمة مرتدة، لكن الحكم ألغاه بدعوى وجود لمسة يد على مسجل الهدف، وهو القرار الذي تبين من خلال الإعادة التلفزيونية، أنه "غير صحيح والهدف مشروع".

وحجز الزمالك بطاقة العبور إلى المربع الذهاب لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، على حساب الحسنية، بفوزه عليه بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: RT