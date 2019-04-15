الزمالك يعيّن مدربا عاما للفريق رغم التأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري تعيين خالد جلال المدير الفني الأسبق للفريق مدربا عاما وذلك رغم التأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي على حساب حسنية أغادير المغربي.

وجاء قرار مجلس القلعة البيضاء تعيين جلال في الجهاز الفني للسويسري كريستيان جروس بعد فوز الفريق أمام حسنية أغادير بهدف نظيف، في إياب دور الثمانية للمسابقة الأحد، على ملعب الجيش بالسويس.

وأعلن الزمالك عبر بيان رسمي، قرار عودة خالد جلال، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب كأس مصر في العام الماضي.

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وأوضح الزمالك أن جلال ستكون له صلاحيات فنية، لإضافة عنصر يمتلك الخبرة مع المدير الفني الحالي الجروس، حيث سيشاركه في اتخاذ القرار.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أجرى اتصالاته مع جلال خلال الأيام الماضية، من أجل إقناعه بالتواجد في الجهاز الفني للفريق.

وعمل خالد جلال مديرا فنيا للشعلة في تجربة قصيرة ضمن دوري الدرجة الأولى السعودي، إلا أنه اعتذر عن الاستمرار في أواخر فبراير الماضي.

يذكر أن الزمالك تأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي ليضرب موعدا مع الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني المقرر إقامتها في 22 من أبريل الجاري.

المصدر: وكالات